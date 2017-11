Binaural, chaque dernier vendredi du mois à 13h05

Ce vendredi 24 novembre : Radiophonium, un projet mené par Soizic Lebrat & Anne-Laure Lejosne.

Vous entrez dans un espace binaural : une technique d’enregistrement cherchant à reproduire la perception sonore naturelle humaine. En quelques mots, l’écoute binaurale consiste à reproduire un espace tridimensionnel en reproduisant les indices qu’utilise notre cerveau pour situer les sons dans l’espace (latéralité, profondeur, élévation). Ces indices de localisation spatiale découlent, comme pour les couples microphoniques stéréo, de différences de temps et d’intensité, mais également des transformations spectrales qu’opère la morphologie de l’auditeur.

La captation binaurale propose donc de reproduire le champ sonore induit au niveau des oreilles de l’auditeur/preneur de son, en prenant en compte sa morphologie. Concrètement il s’agit de placer deux microphones miniatures dans le creux de l’oreille du preneur de son. Pour bénéficier de la sensation d’immersion que procure le binaural, le port d’un casque est obligatoire !

« Radiophonium ».

Projet en cours de construction, élaboré par la violoncelliste Soizic Lebrat et Anne-Laure Lejosne à la prise de son. Ce projet musical protéiforme place, au cœur de l’écriture, l’écoute des performeurs grâce à cette fameuse technique de l’enregistrement binaural, à savoir 2 micro miniatures glissés dans nos oreilles. L’auditeur se retrouve alors dans les oreilles des performeurs. Il entre dans l’intimité du musicien(ne) ou du danseur(se). Une façon de mettre l’oreille à nu et de donner accès à ce qui met en mouvement le performeur, avec l’espoir de percer un peu de ce mystère de l’écoute… Les 4 pièces que vous allez entendre sont extraites de séances de travail qui ont eu lieu en novembre et décembre 2016 au Breil à Nantes (Lolab et Cie E). Nous avons fait plusieurs captations simultanées, dans les oreilles de différents musiciens et/ou danseurs en mouvement ou pas. Et tout cela a été remonter, re-composer en post-production afin de garder les parties les plus intéressantes. Parfois nous avons tester quelques superpositions et recompositions à posteriori pour donner du relief et de l’intensité aux pièces. Pour en savoir plus sur ce dispositif rendez-vous sur le http://soiziclebrat.eu/radiophonium/

Sol#1#2#3 - (3’35) / Soizic Lebrat

Cello à roue électrique et à archet & appeaux #1 - (4’46) / Anne-Laure Lejosne

(Séance d’enregistrement du 25 novembre 2016)

Roue électrique actionnée sur le violoncelle, doublée par 2 hauts-parleurs disposés de façon à former un triangle. Les microphones miniatures sont dans les oreilles de la preneuse de son, en mouvement : élévations rapides devant les HP, tourbillons…

Superposition de quelques passages issus d’une exploration avec les appeaux et d’une autre sur les mouvements de l’archer (à 1’30 et à la fin).

Drei Punkt #1 - (5’20) / Anne-Laure Lejosne

(Séance d’enregistrement du 19 décembre 2016)

Micros dans les oreilles de la flutiste Juliette, en mouvement et seconde paire de micro dans sur la danseuse et chanteuse Alice. Violoncelliste immobile au centre.

Sur le premier cri (à 0’30) on passe des oreilles d’aide à celles de Juliette.

Après le premier rire (1’05) retour sur les oreilles d’Alice.

A l’appel de la flute (1’40) on revient sur le point d’écoute de Juliette.

Superposition vers 3’30 avant la partie très calme.

Sol #2 - (4’) / Anne-Laure Lejosne (Séance d’enregistrement du 19 décembre 2016) Dispositif de captation binaurale sur les oreilles de la violoncelliste, Soizic et sur la danseuse Juliette. Quelques superpositions des 2 captations.

Au chant : Alice Duchêne

A la flûte : Anne-Laure Lejosne

Prochain rendez-vous Binaural : vendredi 29 décembre 2017 à 13h05