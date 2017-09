"Comment Vont Les Fourmis ?"



Le sujet du mois : "Du malaise dans les assos" .

Avec l’annonce, au coeur de l’été, de la suppression de près de 150 000 emplois aidés, le gouvernement d’Edouard Philippe met un peu plus à mal un monde associatif déjà en difficulté.

Quelles sont et quelles vont être les conséquences de cette décision ?

Qui va être plus particulièrement fragilisé au sein de la sphère associative ?

Comment le monde associatif peut-il s’organiser et se mobiliser pour faire face à cette situation ?

Quelles seront les associations de demain ?

Eléments de réponse avec Alain Forest, président du Mouvement Associatif des Pays de la Loire ; Guillaume Chocteau de Ressources Solidaires et les témoignages de salariés d’associations impactées par la mesure : Lionel Tardy, Camille Pitaut et Virginie Gonet du TNT ; Elisabeth Carré du VLIPP .

Préparation-animation : Pascal Massiot

Réalisation : Lucas Pizzini