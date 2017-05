"Comment Vont Les Fourmis ?" merc. 17 mai- 12h-13h



L’habitat participatif peut être défini comme "une démarche citoyenne où des personnes se regroupent pour concevoir ensemble leur logement & des espaces mutualisés" (source Wikipedia).

Dans cette démarche où est conviée l’intelligence collective, les occupants imaginent et mettent en oeuvre ensemble les règles et principes qui vont régir leur vie dans leur résidence.

Un mode de fonctionnement collectif qui s’appuie sur des valeurs telles que la solidarité, l’entraide, le lien inter-générationnel, le partage...et le respect de l’intimité.

A l’occasion des Journées Portes Ouvertes Européennes qui se tiennent à Nantes et sa région du 19 au 21 mai, "Les Fourmis" font le point sur cette nouvelle forme d’habiter avec des porteurs de projets, des habitants déjà installés et des représentant(e)s de structures qui soutiennent et promeuvent ces initiatives innovantes.

Avec :

Michel Hubert, habitant de Babel Ouest à Nantes

Olivier Cencetti de l’association L’Echo Habitant

Marylène Briand, habitante de Les Petits Moulins à Rezé, membre de l’association HEN (Habitats et Energies Naturels) qui porte un projet Halage et le projet senior sur l’île de Nantes (Les Cologis 44),

Bruno Suner de l’association HEN qui porte un projet à La Montagne, anime des ateliers pédagogiques avec des habitants et travaille sur le Réseau Habitat Participatif dans l’Ouest.

Préparation et animation : Alexandra Jore.

Réalisation : Lucas Pizzini.