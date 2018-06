"Comment Vont Les Fourmis ?" vend. 15 juin 2018 à 18h00



Pour ce dernier rendez-vous de la saison radiophonique 2017-2018, alors que celle des festivals d’été va battre son plein, l’émission "Comment Vont Les Fourmis ?" , s’intéresse en cette mi-juin aux liens entre musique et économie sociale et solidaire.

En partant de l’activité et des retours d’expériences de deux structures de production musicale, cette émission a pour objet de mettre en lumière (et en son) les liens et la cohérence d’une approche "ESS" de leur activité : dimension humaine et éthique, gouvernance, mutualisation, préoccupation environnementale, etc.

Illustration par l’exemple avec :

Simon Hadjer, directeur de PYPO Production

Olivier Bruneau, directeur-programmateur de l’association Get-Up !