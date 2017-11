"Comment Vont Les Fourmis ?" vend. 17 nov. à 18h00



En France, nous produisons 350 millions de tonnes de déchets...même si de réels efforts sont faits tant par les entreprises, que l’Etat, les collectivités et les citoyen(ne)s, le taux de recyclage n’est que de 60 %, tous déchets confondus.

Il reste donc beaucoup à faire pour préserver l’environnement, la biodiversité et notre santé.

Dans cette perspective, les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire sont à l’œuvre, innovent et sont force de proposition pour que notre planète demeure vivable.

Avec :

Christophe Oddon, Envie 44 pour le projet Envie autonomie : matériel médical reconditionné et à bas prix.

Agnès Jalier de l’ Ademe , Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.

Valentine Debout, de La Tricyclerie (collecte de biodéchets en vélo-remorque pour les composter)

Célie Couché, Bout’ à bout’ (développement d’une filière de consigne des bouteilles en Pays de la loire).

Préparation et animation : Pascal Massiot.

Réalisation : Ely Rannou et César Boucheton.