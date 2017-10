"Comment Vont Les Fourmis ?" vend. 20 oct. à 18h00



Créée il y a quelques mois à Clermont-Ferrand, "L’Onde Porteuse" propose des formations radiophoniques, elle est aussi un Atelier Chantier d’Insertion destinée aux personnes éloignées voire très éloignées de l’emploi dont le support est la radio.

C’est une initiative unique en France.

Impulsée et portée par Benoit Bouscarel de France Culture et Charlotte Waelti (ex- Radio Campus , ex-directrice de la FRAP ), "L’Onde Porteuse" redonne du sens au son.

Mis en place par des professionnels de la radio et de l’insertion, Le Chantier va permettre l’embauche de 13 personnes éloignées de l’emploi qui se formeront aux techniques radiophoniques et à l’éducation aux médias.

En produisant collectivement des programmes de qualité, en travaillant individuellement leur rapport à l’expression orale, et en prenant durablement la parole dans l’espace public, les salariés du Chantier, accompagnés professionnellement et socialement, bénéficieront d’une expérience unique, et seront mieux armés pour retrouver le chemin de l’emploi…

L’équipe de L’Onde Porteuse était à Nantes en septembre dernier, l’occasion d’un entretien avec Charlotte Waelti.

Interview : Pascal Massiot.

Montage : César Boucheteau.

Rediffusion lundi 23 octobre à 9h00.