"Comment Vont Les Fourmis ?" vend. 21 sept. 2018 à 18h



Si un autre monde est possible, une autre économie est d’ores et déjà à l’oeuvre. 13ème saison pour "Comment Vont Les Fourmis ?" , la mensuelle de Jet fm dédiée à l’économie sociale et solidaire, où il sera question cette année de lieux à réinventer, de nouvelles formes de travail, d’alimentation, de réemploi, de coopération, etc.

Pour cette première émission de la saison 2018-2019, focus sur une initiative originale lancée par la ville de Nantes et réalisée par les citoyens.

Cette initiative intitulée "15 lieux à réinventer" a été l’objet d’une consultation (des nantais uniquement) entre le 9 et le 23 juin, avec un succès relatif, un peu plus de 7000 votes en effet pour l’ensemble des projets (14 projets au total sur les 15 proposés, un seul lieu, "Le Caillou", n’ayant pas trouvé preneur).

Alors, en quoi cette initiative concerne t-elle une émission dédiée à l’ESS ?

Tout d’abord parce que l’approche est d’essence citoyenne, même si elle est impulsée par une collectivité publique.

Ensuite, parce que la plupart des projets sont portés par des associations...ou des citoyens et citoyennes qui vont à terme se constituer en association loi 1901.

Et on est donc de plein champ dans celui de l’économie sociale et solidaire (constituée par l’ensemble des associations, coopératives et autres fondations).

Et c’est bien l’ESS qui en l’espèce réinvente la ville.

Avec :

L’interview de Bassem Asseh, adjoint du maire de Nantes chargé du dialogue citoyen.

Le reportage sur l’espace vert "Le Fort" , un des 14 projets retenus avec Sophie Labeille, nouvelle voix de l’émission "Les Fourmis" pour cette nouvelle saison et engagée sur le projet "Le Fort".

L’entretien avec Camille Maradour-Savary, de l’association Bio-T-Full , porteuse du projet B’BN (devenu Espace Babonheur) et structure accompagnatrice du projet "Le Fort".

Une émission préparée, animée, montée et réalisée par Sophie Labeille et Pascal Massiot.

_ Les 14 projets retenus :

Espace vert Babonneau : Projet Espace B’Bn par l’association Bio-Ti-Full

Les Bains Douches : "La coopérative : travailler-vivre-consommer solidaire" projet porté par l’Ouvre Boites 44.

La Salle Bretagne : Le 23 par Big City Life

Espace vert Barberie-Cens : Projet "Mur du Cens" porté par Sami Mimouni

La Chapelle du Martray : Projet "Le champignon Urbain" porté par l’association le Champignon Urbain

La Cocotte en verre : Restaurant associatif "la Cocotte solidaire". Porté par la coopérative de la cocotte solidaire

La Galerie Dulcie (ex-Beaux-Arts) : Projet : la galerie du zéro déchet. Porté par les Amis de la galerie

Espace Guinaudeau : Nouveau lieu de distribution d’invendus et d’échange contre le gaspillage porté par l’association D.L.C

Berge de Sarrebruck : La Serre Bruck, porté par Nutreets

Berge Sellier Goudy : Rêver Sèvre par le Collectif Rêveurs Sèvre

Espace vert Le Fort : porté par Collectif le Fort

Espace vert Le Fresche blanc . Projet : Fresch’heure. Collectif Fresch’Heure

Espace vert Cathuis : Projet porté par le Grand méchant nous

Espace vert Landreau : Au pied d’un if , porté par l’association Clown en nez veille