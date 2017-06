"Comment Vont Les Fourmis ?" vend. 23 juin 12h-13h



Pour ces dernières "Fourmis" de la saison 2016-2017 et à l’approche de l’été, l’émission va s’intéresser aux Coopératives Jeunesse de Services .

Ils-Elles ont de 16 à 18 ans et vont apprendre, au sein de ces structures coopératives, à créer , diriger et développer leur propre entreprise pendant l’été.

En rejoignant les Coopératives Jeunesse de Services, ces adolescents bâtissent des projets entrepreneuriaux dans une gouvernance collaborative.

C’est au Québec, il y a trois décennies, qu’ont été initiées les CJS. Elles elles sont déployées en France depuis plusieurs années par le réseau Coopérer pour Entreprendre .

"Un apprentissage par l’action qui permet de développer l’esprit d’entreprise et d’initiative, l’autonomie, le travail collectif et la confiance en soi" comme le souligne le site "La France s’engage" .

Une Coopérative Jeunesse de Services, comment ça marche ?

Que peut-on y faire, y développer ?

Quelle forme prend l’accompagnement des jeunes ?

Quels critères pour les intégrer ? Quelles compétences et autres pré-requis ?

Eléments de réponse avec :

Coralie Valanchon, ancienne animatrice CJS sur St Herblain

Chloé BAUDOIN et Marion PARIZOT , chargées de Mission et d’Animation de la CJS de Saint-Herblain

Catherine Manzanares, présidente du Crédit Agricole de St Herblain et membre du comité local.

Préparation & animation : Pascal Massiot

Réalisation : Lucas Pizzini et Jean-Félix Becquet

"Comment Vont Les Fourmis ?"

Le rendez-vous mensuel avec l’économie sociale et solidaire sur Jet fm : reportages, témoignages et décryptages de celles et ceux qui sont à l’œuvre dans cette autre économie.

Un vendredi par mois de 12h à 13h.