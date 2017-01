"Comment Vont Les Fourmis ?" vend. 27 janvier - 12h-13h



Pour débuter cette année 2017, Les Fourmis invitent à l’antenne les représentant(e)s de trois projets innovants, voire inédits qui illustrent et incarnent la propension des acteurs et des structures de l’ESS à défricher et explorer les possibles économiques, sociaux et solidaires.

Autour de la table, les porteurs de projets en cours de structuration et dont l’approche et les perspectives en termes d’innovation sociale et de création d’emploi ont permis leur entrée au sein de l’incubateur des écossolies (Solilab) qui leur permettra de les accompagner dans les grandes étapes du lancement de l’activité.

Avec :

Célie Couché, de l’association " Bout’ à Bout’ " (réutilisation des bouteilles en verre sur la Région, dans une perspective de réduction des déchets).

Caroline Ferrus, projet "Le Kiosque Nantais" , pour faciliter les sorties culturelles en allant, en triporteur, à la rencontre des publics éloignés des salles de spectacle.

Fabien et Samuel Marzelière, porteurs du projet de "Brasserie Artisanale & Houblonnière Solidaire" , création d’une brasserie artisanale et d’une houblonnière ayant pour finalité l’insertion par l’emploi de personnes réfugiées non francophones, ou quand la passion de la bière rime avec solidarité et humanisme.

Animation : Pascal Massiot.

réalisation : Damien Fourcot.