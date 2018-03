En février, Bigre a reçu Isabelle Miron et François Thibeault

Comment entreprendre un voyage sans se déplacer ? Qu’est ce qui fonde l’état de voyage ? En quoi cet état de voyage se rapproche-t-il de l’état de création artistique ?

Pour répondre à ces quelques questions, voici une rencontre-interview avec les chercheurs-écrivains-voyageurs Isabelle Miron et François Thibeaut, à l’occasion du Symposium Récit Nomade, en juin 2017.

Récit Nomade est un projet de recherche-création portant sur les liens entre l’expérience du voyage et celle de la création. Son but est de comprendre ce qui, dans ces expériences, se présente comme un envers et une restauration du rapport à soi et au monde. À travers l’expérience de voyage et de création se définit, pour le voyageur comme pour le créateur, un nouveau rapport à soi et au monde mettant directement en jeu sa conscience, sa conception du temps et de l’espace, et plus globalement son système de valeurs. En savoir plus.

La page wikipedia d’Isabelle Miron

Le site web de Francois Thibeault

Programmation musicale :

Bebel Gilberto, Tranquilo

Penta Brazil Groove, Titel

Paris Combo, Mobil’homme