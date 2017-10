En octobre, Bigre reçoit le comédien Gérard Etienne

En octobre, Bigre s’entretient avec le comédien Gérard Étienne. Au menu des réjouissances : poésie, spiritualité, théâtre et pratiques énergétiques orientales.







Gérard Étienne est comédien, metteur en scène, professeur de Qi Gong et de Tai Ji Quan. Conscient de la richesse de cet héritage, à la fois artistique, corporel et spirituel, où l’intime, le ressenti, la part féminine, créative, humaine de chacun est l’essentiel, Gérard Etienne souhaite former, avec l’Atelier du Corps Théâtre Energétique, des porteurs et des transmetteurs de cette connaissance pour la partager le plus largement possible. _

"Il y a urgence. Urgence à faire entendre la voix des poètes. C’est un acte poétique, mais aussi politique. Je m’efforce depuis vingt ans à le faire, avec Christian Bobin, Henry Bauchau, Hermann Hesse. Ils nous montrent le chemin de l’intérieur, de l’intime, du féminin. Ils nous indiquent les valeurs essentielles qui peuvent nous guérir de la superficialité, de la quête insensée du pouvoir, de l’arrogance et de l’inhumanité dans lequel notre monde est en train de mourir." Gérard Étienne



Programmation musicale :

Bach, Variations Goldberg n°26, interprété par Glenn Gould



Benjamin Britten, String Quartets, Vol 1 n°5



Gyorgy Kurtag, Keller Quartett n°2



Flûte zen Shakuhachi