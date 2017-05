Histoire d’Ondes, jeudi 11 mai à 17H



Passage

Réalisation : Cécile Liège

Habillage sonore : Anne-Laure Sotin/Lejosne

Une sage-femme assiste tous les jours aux premiers moments de la vie, et doit pourtant affronter la mort ; une infirmière en foyer-logement, qui travaillait auparavant en soin palliatif, accompagne les personnes vers la mort, et parle de la vie, omniprésente. Leurs paroles mêlées font un effet miroir où les deux extrémités de l’existence finissent par se rejoindre. L’idée de ce documentaire m’est venue alors que j’étais enceinte de ma seconde fille. La sage-femme qui me suivait alors était en train de perdre son père. Tout en suivant le rythme cardiaque de mon bébé in-utero, elle me parlait des derniers jours de son père. Etrange moment où la naissance et la mort se mêlaient. Je me suis alors demandé comment une personne qui accompagnait l’extrémité d’une vie envisageait l’autre bout. Pour la première fois, j’ai fait appel au talent d’une réalisatrice, Anne-Laure Lejosne (Jet FM). C’est elle qui a mis mes entretiens en onde, apportant sa sensibilité et sa pertinence

Avant les mots (silenceradio.org, 2004)

"La voix ne peut émettre que ce que l’oreille est capable de percevoir et de contrôler" (Dr Alfred Tomatis). Du cri originel aux premiers mots, la lente élaboration du langage par le petit Lio. Une composition de son par Martin Spinelli, professeur à l’université de New York, critique et producteur radio.

Jouet (arte radio, 2005)

Réalisation : Christophe Rault

C’est le jouet préféré des bébés : avec une sonnette qui fait dring, une poire qui fait pschitt, un cadran qui crac-crac... Christophe Rault joue sur un ’tableau d’éveil multi-activités’ Fischer Price vintage, et signe une création de Noël ludico-musicale.