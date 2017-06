Histoire d’Ondes, jeudi 15 juin à 17H



Aposiopèse

VIII, 2017

01 — Coppice : "Is This The Spot ?"

02 — Yvan Etienne : "L’énergie du non espoir"

03 — Tarab "Notebook : carbon/soda

04 — Jean-Luc Guionnet : "Warming Choir"

05 — Thomas Tilly : "La limite"

http://www.aposiopese.com/index.html