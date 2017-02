Histoires d’Ondes, jeudi 16 février à 17H

Aujourd’hui dans Histoires d’Ondes :

Anna Raimondo, Me, my English and all the languages of my life, 2015

Co-production ACSR et ABC RN’s Creative Audio Unit

Bernard Heidsieck, Vaduz, 1974

Laetitia Mikles, Le Japonais n’est pas une langue scientifique, 2011

www.ousopo.org