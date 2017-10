Histoires d’Ondes, jeudi 19 octobre à 17H



Aujourd’hui dans Histoires d’Ondes, deuxième volet de Sonic Panoramas, Sonic Feminisms. Produites par la Ifa Gallery à Berlin pour la plateforme d’art sonore Saout Radio et réalisées par Anna Raimondo et Younes Baba-Ali, Sonic Panoramas s’inscrit dans une série de quatre émissions reliées par la volonté d’une exploration sonore des géographies et des langages.

Avec :

Randa Maroufi, Close-Up, 2016

Cathy Lane Hidden, Lives, 1999

Habiba Effat, 2017 Q // // يا واد يا بت

Myriam Pruvot, Foudre Chant, 2014

Fair_Play One - Medley, avec Loïse Bulot - Isabelle Stragliati - Méryll Ampe - Maria Cristina Kasem - Anne Laure Pigache - Anne-Julie Rollet - Aline Penitot- Pôm Bouvier b. - Anna Raimondo - Lola Ajima - Myriam Pruvot - Christine Groult - Sophie Lacaze - Soizic Lebrat - Sophie Couronne- Marie Lisel-Julie Mondor - Julia Drouhin - DinahBird - Lucie Bortot - Claudia Wegener - Carole Rieussec - Ocean Viva Silver - Sassy Hertz - Crystal DJ Kwe Favel - Abbigal Muleya - SheWolf

Plus d’informations sur www.saoutradio.com

Pour réécouter et télécharger le premier volet de Sonic Panoramas, rendez vous ici : http://www.jetfm.asso.fr/site/Histoires-d-Ondes-jeudi-20-avril.html