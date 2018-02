Histoires d’Ondes, jeudi 1er Mars



Demain soir dans Histoires d’Ondes :

22h22 du mois de février, avec :

01 Eric Brochard > [ d e ] f l u x

02 G a ë t a n A r h u e r o u > Entre mes tempes, un obstacle

03 Pascal le Gall > Appuis

04 Norman Ledeuil > Concrètement là

05 E r i c M i c h e l > D i s t o r s i o n

06 P a t r i c e G r e n t e > Dripping music 1

07 Daniel Martin-Borret > ( s i f ) f l o t t e m e n t

08 Chaval et Bellanca > V o i c e N a t i o n

09 Théo Durin > A s p i r a t i o n

10 Sébastien Anadon > C r a s h M é m o

11 S a m u e l R e t a i l l e a u > T é l é p h o n e H o rs C o n t r ô l e

12 Sophie Couronne > R E C

13 A n a i s D e n a u x > Les Gueux Joyeux

14 Muriel Sanchez-Kremp > P e t i t e v a l s e

http://mixlr.com/22H22

Avec le Vent, de Jeanne Debarsy

Une co-production de l’acsr (Empreinte) et de Babelfish asbl, avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelle

www.jeannedebarsy.com/