Histoires d’Ondes, jeudi 20 avril

Produites par la Ifa Gallery à Berlin pour la plateforme d’art sonore Saout Radio et réalisées par Anna Raimondo et Younes Baba-Ali, Sonic Panoramas s’inscrit dans une série de quatre émissions reliées par la volonté d’une exploration sonore des géographies et des langages.

Sonic Panoramas se propose ainsi d’appréhender le son comme un outil à la fois esthétique et politique, mouvant, capable de transmettre différentes cultures et d’inciter à la pensée critique.

Écrit et réalisé par Anna Raimondo

Jingle & sélection musicale : Chloé Despax

Traduction anglais : Jennifer Herth

Design : Stefan Pollak

Artistes : Hannibal Andersen (Dk), Younes Baba-Ali (Ma), Maria Bala- bas (Ro), Youssef Ouchra (Ma), Karen Power (Ir), Anna Raimondo (It), Sama Waly (Eg), carte blanche to Radio Papesse (It)

Plus de renseignements : http://www.saoutradio.com/

PLAYLIST :

Tout le monde s’appelle Mohamed

Younes Baba-Ali (Ma), 1’29’’, 2013

In the gap

Hannibal Andersen (Dk), 7’21’’, 2014

Untitled (the stranger, the water and what I am)

Anna Raimondo (It), 1’31’’, 2012

Monologue

Sama Waly (Eg), 4’16’’, 2014

Glissando Papesse

Radio Papesse (It), 10’, 2016

Expiration récurrente

Youssef Ouchra (Ma), 2’33’’, 2013

Limitele Limbii Mele

Maria Balabas (Ro), 28’41’’, 2015

Fried rice, curried chips and a diet coke

Karen Power (Irl), RTÉ , 10’32’’, 2008