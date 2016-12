Histoires d’Ondes, jeudi 22 décembre

"Pour son dernier rendez-vous de la saison, ta séance de thérapie radiophonique "Jusqu’ici tout va bien" te prend par la main et par tes oreilles pour sonder les maux d’amour.

Tu vas traverser les chagrins d’amour, le mal de la trahison, les formes de jalousies pathologiques pour arriver à explorer la friend zone, accompagné(e) par Lydia Kundabagenzi, psychologue clinicienne, psychothérapeute d’orientation cognitive comportemental.

Pour cette séance c’est vivement conseillé un petit miroir et de post it à tes côtés !"

A la carte :

Ann Heppermann et Martin Johnson, Serendipity, produit par Sarah Lawrences college et soutenu par KCRW’s indépendance producer project, 2016

VOLTI, Tout fout le camp, 2012

Laryssa Kim, La mia donna, 2016

Sebastian Dicenaire, Pamela, acsr, 2015

Collection Temoignages De sexe feminin, France Culture, 2015

Lucie Geffroy, Mathilde, 2012

Younes Baba-ali, Code morse, 2013

Jeanne Robet, La voiture, issue de la série Pelles et râteaux, Arte Radio, 2016

Carte blanche à Corinne Dubien Interview de Jeanne Robet

Jusqu’ici tout va bien est une réalisation d’Anna Raimondo soutenu par le Fonds d’aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie Bruxelles.

Réalisé en partenariat avec Radio Panik, BNA-BBOT, Projection Room et Scam.

Merci à Roxane Brunet pour l’accompagnement au montage et au mix, aux auteurs et autrices pour leurs contributions. Merci à Francesca Masoero pour le suivi en production et communication. Merci à Carmen Palumbo pour les droits à utiliser ses illustrations.