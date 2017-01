Histoires d’Ondes, jeudi 26 janvier à 17H

Aujourd’hui dans Histoires d’Ondes, on prend la route et le large, pouce levé et micros tendus !

Avec :

Eloge de la Fuite, un documentaire de Bruce Thomas

Une réflexion sur la solitude du chauffeur et de l’autostoppeur, sur la rencontre éphémère et sur l’attente...

Headphaune #5, entretien avec Sophie Berger, réalisatrice sonore voyageuse

Entretien et réalisation : Clément Baudet

Liens vers le site de Sophie Berger ici

Et le site de Phaune Radio là

Sur la route des vents, Charlie Marcelet

Une production Arte Radio

Bateau-stop et chants de marins...