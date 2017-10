Histoires d’Ondes, jeudi 26 octobre à 17H



Aujourd’hui dans Histoires d’Ondes, place à la fiction radiophonique avec Pour qui chante le coq ?, réalisée par le groupe son du collectif Jef Klak. Au menu, western, plumes et rodéo avec bruitages, habillages et montage d’orfèvres.

Réalisation : Groupité son de Jef Klak, composé de Pol Chailloux, Joëlle Kehrli, Élisa Monteil, Célio Paillard, Émilie Mousset, Aude Rabillon, Raphaël Mouterde, Céline Laurens et Julia Zortea.

Avec : Kevin Mussard, David Farjon, Hortense Belhôte, Thomas Appolaire, Rébecca Chaillon, Florent Chapellière, Aurore Déon, Soizic Martin, Antoine Formica, Christian Canonville, Emmanuelle Rabillon Boris Nordmann, Victoria Paulet

Voix-off : Arnaud Jammet

Figuration : Olivier Minot, Astrid Toulon, Henri Clerc, Lucie Gerber, Lucie Guesnier, Lucile Johnes, Ael Théry, Julia Deplaix, Anaïs Galtier, Inès Vegas-Martin

Musiques : musiques originales composées et interprétées par Mike Guermyet, et contributions de Damien Sarret (guitare) et de Florent Chapellière (piano) pendant la séquence du saloon

Bruitages : Élodie Fiat et Aurélien Bianco

Mixage : Arnaud Chappatte

Illustrations : Fanny Legrand