Histoires d’Ondes, jeudi 3 mai 2018 à 17H



Première partie :

"Mai" de Karel Hynek Macha, adapté par Zdena Fleglova pour la chorale des enfants de l’ensemble Disman (Prague)

Adaptation et réalisation : Zdena Fleglova

Enregistrement et première mise en ondes : Karel Weinlich et Tomáš Gsöllhofer

Prix Bohemia Radio 1996



Seconde partie :

22h22 du mois d’avril avec :

Anaïs Denaux - Une Certaine dose de tendresse

Patrice Grente - Dripping Music II

Missamplitude - Down

Daniel Martin-Borret - Du rassemblement

Léa Minod - Merci de votre attention et de votre compréhension

Norman Ledeuil - Onomatopées en répète

André-Marc Delcourt - Une aile de la pesanteur d’un flocon