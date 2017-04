Histoires d’Ondes, jeudi 6 avril à 17H

Aujourd’hui dans Histoires d’Ondes, on plonge dans les cratères ardents avec :

HO, Thomas Turine, une production de l’Atelier de Création Sonore et Radiophonique, 2013

"HO où j’ai passé quelques semaines à marcher, et à marcher, en Islande, la terre y éjecte sa matière, et sa matière est de l’eau, et sa matière est de l’air, et sa matière est du feu et de la terre. Les plaques (tectoniques) croissent et on croise une multitude de petits geysers, des fumerolles provenant des entrailles de la terre. HO est à la fois un documentaire animalier sur la disparition des dinosaures islandais, un docu-fiction d’expédition volcanique, une fiction sur l’histoire de l’univers et l’apparition de la matière selon les quantas."

Stromboli, un volcan sur la mer, Irvic d’Olivier, 2010, SilenceRadio.org

"400 habitants vivent et travaillent au pied d’un des volcans les plus actifs d’Europe. Des indications d’une intense activité du magma souterrain se confirment. Plusieurs fois par heures, le cratère respire, se charge et explose dans un grand panache.

Symbole de vie et de mort, métaphore de la création et de la destruction, le volcan nous confronte à nous-mêmes et à nos peurs."