Histoires d’Ondes, jeudi 9 février à 17H

Aujourd’hui, dans Histoires d’Ondes, il s’agira d’un peu tout ça... place faite aux paysages chimériques et mouvants !

Avec

Come Come, une fiction radiophonique d’Isabelle Dumont et Candy Saulnier, (ACSR)

Sonic Mmbalolela, 2015

Cara Stacey, Mmabolela piece

Francisco Lopez, Untitlded 343

Luca Forcucci, Voices