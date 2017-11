Histoires d’Ondes, jeudi 9 novembre à 17H



Aujourd’hui dans Histoires d’Ondes, déclinons la mort, avec :

Terre, clopes et caféine, 2017

un documentaire de Arnaud Meulemans et Justine Dauchot

Mixage : Bastien Hidalgo Ruiz

Production : Arnaud Meulemans et Justine Dauchot avec le soutien de l’acsr

Vieillir ensemble, 2016

un documentaire de Sarah Maquet

une production Arte Radio

Tu vis avec, 2014

un documentaire de Audrey Houdart

réalisé dans le cadre du CREADOC