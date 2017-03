Histoires d’Ondes, jeudi à 17h

"Un jour, j’ai su qu’il fallait que je prenne la route. J’avais 26 ans, je n’avais jamais fait cela, et je ne savais pas ce que j’allais trouver. Je savais juste qu’il fallait que je le fasse. Il fallait que je prenne la route. Ce n’était pas raisonné, ce n’était pas raisonnable, mais je n’avais pas le choix. C’était une urgence. Ça hurlait en moi « prends la route avec tes micros ». Je me suis organisée pour avoir du temps, et dès que j’ai pu : je suis partie. C’était encore l’hiver. J’avais choisi la Loire pour fil d’Ariane. La descendre, de la source à l’estuaire, 1000 km à pied, pour rejoindre la ville où je l’avais vue couler étant gamine - Nantes." S.B.

Une traversée sonore de la France d’Est en Ouest, au fil des saisons. Au fil de la Loire. Au fil des territoires géographiques et des territoires intimes, -qui n’ont de noms sur aucune carte. Au fil de l’errance, de la route, et de son champ magnétique.

Loire , de Sophie Berger

Prix Pierre Schaeffer 2014 -

Avec le soutien de « Du côté des Ondes » 2013, la SCAM, la SACD France & Belgique, la promotion des lettres de la communauté française et la RTBF

www.sophieberger.com