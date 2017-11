Indie_Drome, le mardi à 11h & le dimanche à 20h

Présenté par Philippe Petit], Indiedrome traite de musiques indépendantes surprenantes :

les musiques "douces" l’ambiant, le folk, électronica, post-rock, dubby, glitchy, les comptines, le minimalisme

les musiques "dynamiques" l’electro, le rock, avant-hip-hop, la techno, les attentats sonores ou autres bruiteries inhabituelles...

Fondateurs des labels BIP-HOP et Pandemonium. Philippe Petit est une personnalité majeure de la scène musicale française qui signe ses disques sur de multiples labels internationaux et à joué sur plusieurs continents.

Il a collaboré avec des personalités aussi diverses que : Lydia Lunch, Faust, Cindy Talk, Eugene Robinson (Oxbow), Foetus, Edward Ka-spel, Cosey Fanni Tutti (Throbbing gristle), my Brightest Diamond, Graham Lewis (Wire), Barry Adamson, Scanner, Asva, Kammerflimmer kollektief, Guapo, Simon Fisher Turner, Jarboe, etc…

Playlist des 31 octobre & 5 novembre

Paul Dessy : Le Retour Du Refoulé VA. 50 Ans De Musiques Nouvelles" (Cypres)

Scanner : Lakes Under Lakes "The Great Crater" (Glacial Movements)

Erland Dahlen : Ship "Clocks" (Hubro)

Robert Drasnin : Appogiatura Exotica "Voodoo III" (Dionysus)

Nakama : Gratitude IV "Most Intimate" (Nakama)

Antibalas : Gold Rush "Where The Gods Are In Peace" (Daptone)

Kraft : Maugre "Harvest Of Despair" (Opa Loca)

Mapa : No Automatu "No Automatu" (Gustaff)

Dedekind Cut : Cold Bloom "The Expanding Domain" (Hallow Ground)

Dedekind Cut : Lil Puffy Coat "The Expanding Domain" (Hallow Ground)

Unsane : The Grind "Sterilize" (Southern Lord)

Unsane : Avail "Sterilize" (Southern Lord)

Playlist des 7 & 12 novembre

Hervé Zénouda : Jour De Colère "Vies Secondes" (Trace)

Ekin Fil : Interlude ""Ghosts Inside" (The Helen Scarsdale Agency)

Sirom : Everything I Saw Is Fatal "I Can Be A Clay Snapper" (Glitterbeat/Tak:Til)

Martin Küchen : Purcell In The Eternal Deir Yassin "Lieber Heiland, Lab Uns Sterben" (Sofa)

Irmler/Oesterhelt : Erster Gesang "Die Gesänge Des Maldoror" (Klangbad)

Volker Böhm : Klicker "Endless Undo" (Clang)

Giulio Aldinucci : The Pray (Dissonant Ascension) "Borders And Ruins" (Karl)

Lee Gamble : Ignition Lockoff "Mnestic Pressure" (Hyperdub)

Playlist des 14 & 19 novembre

ZU : The Dawning Moon Of The Mind "Jhator" (House Of Mythology)

Sum Of R : After The Passing Of Risk "Orga" (Cyclic Law)

Kedr Livanskiy : Your Name "Ariadna" (2M)

Kedr Livanskiy : Mermaid "Ariadna" (2M)

Kedr Livanskiy : ACDC (feat. Martin Newell) "Ariadna" (2M)

Michèle Bokanowski : Personnages Dans Les Escaliers "L’Ange" (Trace)

Michèle Bokanowski : L’Homme Au Bain "L’Ange" (Trace)

Monty Hadkins : Solstice "A Year At Ushers Hill" (Eilean)