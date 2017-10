Indie_Drome, le mardi à 11h & le dimanche à 20h

Présenté par Philippe Petit], Indiedrome traite de musiques indépendantes surprenantes :

les musiques "douces" l’ambiant, le folk, électronica, post-rock, dubby, glitchy, les comptines, le minimalisme

les musiques "dynamiques" l’electro, le rock, avant-hip-hop, la techno, les attentats sonores ou autres bruiteries inhabituelles...

Fondateurs des labels BIP-HOP et Pandemonium. Philippe Petit est une personnalité majeure de la scène musicale française qui signe ses disques sur de multiples labels internationaux et à joué sur plusieurs continents.

Il a collaboré avec des personalités aussi diverses que : Lydia Lunch, Faust, Cindy Talk, Eugene Robinson (Oxbow), Foetus, Edward Ka-spel, Cosey Fanni Tutti (Throbbing gristle), my Brightest Diamond, Graham Lewis (Wire), Barry Adamson, Scanner, Asva, Kammerflimmer kollektief, Guapo, Simon Fisher Turner, Jarboe, etc…

playliste du 03 octobre :

The Sunwashed Avenues : Holidays "Lama King" (Self Released)

Jacaszek : Soft Music "Kwiaty" (Ghostly International)

Curse Ov Dialect : Truth By Selection "Twisted Strangers" (Monotype)

Josy & The Pony vs. The Poneymen : Xtra Smooth / Liquid De Poulain "Hippodrome Club" (Rockerill/Freaksville)

Crystal Mooncone : Rocky’s Landscape "Listening Beam Five" (Innova)

P.O.P. : Nageira "Ikebana" (FMR)

Pan-Scan Ensemble : Time And Space (extract) "Air & Light & Time & Space" (Hispid/PNL)

playliste du 08 octobre :

Carl Craig : Sandstorms "Presents Versus" (InFiné)

Carl Craig : At Les "Presents Versus" (InFiné)

Wrangler : Stupid "White Glue" (Meme)

Thomas Brinkmann : JFK "A 1000 Keys" (Editions Mego)

Guiro Meets Russia : Die Reise "Dystopia" (Verlag System)

Ozmotic : Remembrance (Feat. Christian Fennesz) Liquid Times" (S Object)

Eraldo Bernocchi & Netherworld : Hisame "Himuro" (Iceberg #3 / Glacial Movements)

Brutter : Push Push "Reveal & Rise" (Hubro)

Philippe Lauzier : Water Sprinkling "A Pond In My Living Room" (Sofa)

Many Loves Ska Jazz : Fuzzy Waves "Dreamlike" (Cinedelic)