Jet fm en direct du festival des jeux de St-Herblain



Pour la huitième année consécutive, Jet fm déplacera ses studios au coeur du festival des jeux "Double Six" de Saint-Herblain.

Un évènement qui se déroule du 13 février au 5 mars dans les centres socioculturels herblinois, et les 4 et 5 mars à La salle de la Carrière.

Nous y serons en direct, de 15h00 à 17h00 dans l’effervescence ludique de la Carrière.

Plateau Jet FM 91.2 en direct et en public de 15h à 17h :

Co-animation signée Pascal Massiot, rédacteur en chef de Jet FM et Thomas Vuarchex, Monsieur "jeu" sur Jet FM, auteur (le célèbre Jungle-Speed, c’est de lui), illustrateur de jeux et Président de l’édition 2017 du Festival des jeux de Saint-Herblain.

15h-16h : Présentation de l’édition 2017, puis diffusion de 3 reportages réalisés dans 3 lieux dédiés au jeu dans l’agglomération nantaise :

Reportage à "Lafabrikajeux" , bar à jouer situé au 1, bis quai Turenne (Nantes).

Reportage au "Bar-Pioche" , bar à jeux coopératifs (10, rue Belair - Nantes).

Reportage à l’ Amicale Bouliste Saint-Paul (Rezé), haut lieu de la boule nantaise.

16h-17h : Table-ronde intitulée "Ma ville en jeu, ou quand le jeu bouge ma ville" avec :

Bertrand Affilé, Maire de Saint-Herblain.

Thomas Pinlou de la Maison des Jeux de Nantes à propos d’un projet associatif porté par cette structure : "Le zinc de trèfle"

Thomas Cureau, de l’Escape-room "La Ligue des gentlemen" (Nantes)

Philippe des Pallières, auteur et éditeur de jeux.

Réalisation : Damien Fourcot.