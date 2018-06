LES VOYEUSES, le samedi 2 juin à 13h



En écho et suite à l’émission de début de saison avec Elmut Schwartz de l’émission The Russian Fortune autour de Gilles Deleuze et du cinéma néo-réaliste italien, nous revenons avec une nouvelle émission intello-foutraque.

Les recherches et pérégrinations littéraires d’Elmut l’ont amené cette fois à s’intéresser à Alain Robbe-Grillet figure du Nouveau Roman et cinéaste.