LES VOYEUSES - samedi 1 avril à 13h

Véritable coup de coeur des Voyeuses, le film documentaire Pas comme des loups trace le parcours atypique de deux jeunes frères très spirituels, livrés à eux-même, et en quête d’une liberté absolue.

Dans les studios de Jet FM, nous avons rencontré Vincent Pouplard, réalisateur de ce premier long-métrage distribué à sortir en salles le 12 Avril.

Produit et tourné dans la région nantaise, le film a déjà entamé un beau parcours en festivals : Cinéma du Réel, Lussas, Traces de vie, Les Ecrans Documentaires d’Arcueil, Festival d’Education d’Evreux...

Une dizaine d’avant-premières du film sont programmées un peu partout en France. A Nantes, le film sortira au Cinéma Concorde et au Cinématographe.

RENCONTRES AVEC LE REALISATEUR :

le lundi 3 Avril à 20h45 au Concorde

le lundi 8 mai à 18h30 au cinématographe

Toutes les dates : ICI

Pas comme des loups de Vincent Pouplard (60 min. / 2016 / Les Films du Balibari et Vendredi distribution)

Synopsis :

Roman et Sifredi ont à peine 20 ans. Ils sont en mouvement, comme leur identité, entre exclusion et marginalité. Dans des lieux secrets, souterrains, squats, lisières de bois, sous des ciels nuageux ou des néons à faible tension, ils inventent leur vie, leur langage et leurs codes.

Bande-annonce : ICI

