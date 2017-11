LES VOYEUSES, samedi 11 et 18 novembre à 13h

Il y a quelques mois nous consacrions une émission spéciale sur la discrimination faite aux femmes dans le cinéma. C’était sans savoir qu’aujourd’hui surgirait l’affaire Weinstein (producteur accusé par des dizaines de femmes de viol et de harcèlement, agressions sexuelles) et que cela engendrerait une prise de paroles des femmes connues ou inconnues, sans précédent. C’était sans avoir que ce serait le cinéma et son monde qui briserait le tabou. Les réseaux sociaux ont pris le relais du cinéma avec le hastag Me Too et Balance ton porc. Que l’on soit d’accord ou pas avec sa formulation, il est indéniable que cela a libéré la parole.

Voici un montage d’extraits de films, de séries, de musique, de discours, de sketchs qui nous ont touché, autour de l’inégalité homme/femme, du harcèlement et du viol :

> Le journal de la culture de France Culture par Zoé Sfez

> 10 pour cent série réalisée par Fanny Herrero

> Pisser debout de Giédré

> Discours d’Emma Watson du 21 septembre 2014

> L’ours et la poupée de Michelle Deville

> Les Bureaux de Dieu de Claire Simon

> Léa Salamé interooge Laure Adler pour la sortie de son Dictionnaire intime des femmes (ed.Stock)

> Polly de Nirvana

> Parlons peu parlons cul "Le consentement mutuel" websérie par Juliette et Maud

> Quand c’est non, c’est non de Jeanne Cherhal

> Héroïnes websérie de Audrey Estrougo

> Rassemblement Mee too dans la vraie vie à Nantes le 26 octobre

> Discours de Blanche Gardin aux Molieres 2017

> La Tuerie documentaire collectif et participatif canadien

> Bande annonce Le viol du routier de Juliette de Chenais

> Lecture de King Kong Théorie de Virginie Despentes par Bams et Virginie Ledoyen

> Garcon de Koxie