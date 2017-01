LES VOYEUSES - samedi 14 janvier à 13h

Cette émission est une sélection d’extraits sonores et musicaux de films que nous avons aimé en 2016 :

Manchester by the sea

Thème du film composé par Lesley Barber

Comancheria

Thème du film composé par Nick Cave et Warren

Midnight special

Thème du film composé par David Wingo

Sonita

Sonita "... Brides for sale"

Ma vie de courgette

Sophie Hunger "Le vent nous portera"

Captain Fantastic

"Sweet Child O Mine"

Cigarettes et chocolat chaud

David Bowie "Modern love"

Les Ogres

Kap Bambino "Hunger Texas"

Adriano Celentano "24000 Baci" (en fin d’émission)

Nocturama

Heartsrevolution "Ultraviolence"

La loi de la jungle

Patrick Watson "Wooden arms"

Saint Amour

Sébastien Tellier "Intromission"

Le voyage au Groenland

Minizza "Thomas et Thomas"