LES VOYEUSES - samedi 14 octobre à 13h

A l’occasion de l’événement "Oedipe/Anti-Oedipe" le 19 Octobre à 20h30 à Pol’n proposant une soirée philosophique et musicale, nous recevons dans le studios Elmut Schwartz, le co-organisateur.

Par ailleurs, animateur sur Jet FM d’une émission musicale tous azimuts intitulée "The russian fortune", Elmut sera ici l’invité des Voyeuses. Il sera question de philosophie et cinéma, de Deleuze et de Néo-réalisme, de tout de rien, le tout accompagné d’extraits de musique.

En savoir plus sur la soirée à Pol’n : La soirée "Oedipe/Anti-Oedipe"

L’expolision dans le film Zabriskie Point d’Antonioni (1969)