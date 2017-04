LES VOYEUSES - samedi 15 avril à 13h

Pour faire suite à l’émission autour de la thématique "Cinéma, Femmes et Discriminations", nous vous proposons une émission musicale composée d’extraits et de musiques issues de films réalisées par des femmes ou parlant de la cause féminine à travers les âges de la vie ...

> La Domination Masculine de Patrick Jean

Bande annonce

> Tomboy de Céline Sciamma

Para One "Always"

> Grave de Julia Ducournau

The Long Blodes "Giddy Stratospheres"

> Camille Redouble de Noémie Lvosvky

Nena "99 Luftballons"

> Mustang de Deniz Gamze Ergüven

Warren Ellis "Les proies"

> 17 filles de Muriel et Delphine Coulin

Izia "Hey Bitch !"

> Suzanne de Katell Quillévéré

Nina Simone "Suzanne"

> FoxFire de Laurent Cantet

Johnny Carroll & His Hot Rocks "Wild Wild Women"

> Big Little Lies de Jean-Marc Vallée

Janis Joplin "Call me on"

> Thelma et Louise de Ridley Scott

Marianne Faithfull "The ballad of Lucy Jordan"

> Tina de Brian Gibson

Tina Turner "Proud Mary"

> Opening Night de John Cassavetes

Bo Harwood Musique de fin