LES VOYEUSES, samedi 16 et 23 décembre 2017

L’avènement des séries, grâce à ces supports, durées et formats variés donne à voir des formes et récits inédits. Les Voyeuses proposent une émission consacrée aux séries féministes ou qui invitent à un nouveau regard sur la femme.

Quelles sont ces séries qui permettent de dépasser les clichés sur les femmes ?

Nola darling de Spike Lee, Glow et les catcheuses eighties, Girls de Lena Dunham, Loulou diffusée sur Arte creative, Top of the lake de Jane Campion... La liste est longue.

C’est ce que nous tenterons de vous faire découvrir dans cette émission, accompagnées pour élargir la discussion d’Agathe et Johanne, deux Voyeuses de séries de notre entourage, féministes à leur manière.