LES VOYEUSES - samedi 18 février 2017

Pour cette nouvelle émission, nous avons souhaité inviter Jonathan Musset producteur et distributeur nantais de la société Wayna Pitch.

WAYNA PITCH distribuera 3 films entre janvier et mai 2017 :

Mate me por favor de Anita Rocha Da Silveira

Inertia de Idan Haguel

Tapis Rouge Frédéric Baillif

C’est aussi un label : EQUITABLE

Chaque année, le label Cinéma Équitable met en lumière un nouveau film, produit avec des moyens limités, dont l’histoire aborde un sujet pour lequel, dans la vie réelle, des associations se battent au jour le jour. ​ Wayna Pitch souhaite faire du Cinéma Équitable de façon indépendante, en toute transparence et dans le respect du spectateur en avertissant que le film a été produit avec des moyens limités. Pour associer ses spectateurs à sa démarche de Cinéma Équitable, Wayna Pitch s’engage, sur l’honneur et sur la crédibilité des films que la société souhaitera produire ou distribuer dans l’avenir, à reverser 50% de sa part sur le bénéfice d’exploitation engendré par chaque film ayant ce label, principalement à des associations ayant un lien direct avec leur histoire, mais également à des initiatives d’artistes permettant de faire perdurer cette démarche. Cet accord est avant tout moral mais il tient par le simple fait que Wayna Pitch est une société qui veut innover et perdurer dans le paysage cinématographique français.

Toutes le infos sur WaynaPitch : ICI

NOS COUPS DE COEUR :

Jackie de Pablo Larrain

Rock’n Roll de Guillaume Canet