LES VOYEUSES - samedi 18 mars à 13h

A l’occasion des SECD, les semaines d’éducation contre les discriminations, Jet propose des programmes spéciaux, Les Voyeuses aussi !

Nous avons souhaité parler des discriminations faites aux femmes dans le cinéma, que ce soit devant la caméra, derrière ou projetées sur l’écran...

UN ETAT DES LIEUX DE LA SITUATION

Commençons par un état des lieux de la place des femmes dans le cinéma et dans les films, à partir du discours de Reese Whiterspoon en janvier dernier et d’une enquête menée par le CNC : La place des femme dans l’industrie du cinématographique et audiovisuelle menée entre 2008 et 2012 : un constat alarmant !

UNE RÉALISATRICE A L’HONNEUR

CLAIRE SIMON est venue à Nantes, au cinématographe, pour présenter son dernier film documentaire Le concours, qui s’immisce dans la fameuse école de cinéma La Femis au moment du concours d’entrée. Nous revenons sur ce film et le parcours de la réalisatrice.

NOS COUPS DE COEUR

Des films aux personnages de femmes fortes, mais discriminées, soumises, maltraitées... en quête de liberté. Voici une sélection de films que nous aimons, à redécouvrir ou à découvrir très bientôt en salle.

La saison des femmes de Leena Yadav - Inde - 2016

The young Lady de William Oldroyd - Britannique - sortie le 12 avril 2017

De sas en sas de Radida Brakni - France - sortie le 22 février 2017