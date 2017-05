LES VOYEUSES - samedi 20 et 27 mai à 13h

Sac La Mort est le premier film de fiction réalisé en langue créole réunionnaise de toute l’histoire du cinéma.

Le film est sorti le 15 février, mais n’a jusqu’à ce jour pas encore eu de diffusion à Nantes. Fin de cette ineptie, puisque :

lundi 22 mai à 20h à l’espace Cosmopolis de Nantes

une projection GRATUITE du film est organisée par l’axe 4 du LabEx EHNE, les Anneaux de la Mémoire et Bernard MICHON, Maitre de conférence en histoire moderne à l’Université de Nantes.

Le producteur ainsi que la première-assistante du film seront présents pour débattre avec le public à la fin de la projection, qui aura lieu en cette veille de commémorations du 23 mai célébrant l’abolition de l’esclavage.

Soutenu par l’ACID, Sac La Mort sort des sentiers battus, et ne laisse pas le spectateur indifférent dans son fauteuil. Et c’est ça que nous aimons, nous Les Voyeuses : découvrir un autre langage, une autre temporalité et une autre façon d’imaginer le cinéma. Alors, allons nous perdre le long des routes inhabituelles de la caméra d’Emmanuel Parraud, que nous avons rencontré à l’occasion du Reflets du cinéma francophone de Mayenne organisé par Atmosphère 53 en mars dernier.

Suivez-nous ! Nous vous emmenons à la croisées des chemins, mais prenez garde tout de même au "Sac La Mort" ...

Plus d’infos sur le réalisateur : ICI

et sur le film : ICI