LES VOYEUSES - samedi 24 décembre à 13h

Focus sur un film

Cigarette et chocolat Chaud de Sophie Reine avec Gustave Kervern et Camille Cotin

Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat seul avec l’éducation de ses filles, Janis 13 ans et Mercredi 9 ans, deux boulots et une bonne dose de système D. Un soir Denis oublie, une fois de trop, Mercredi à la sortie de l’école. Une enquêtrice sociale passe alors le quotidien de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à un « stage de parentalité ». Désormais les Patar vont devoir rentrer dans le rang…

> Retour sur le film et extrait de la conférence de presse avec la réalisatrice et l’acteur, lors de leur venue à Nantes le 5 décembre dernier.

Coups de coeur de 2017

En vrac, les films qui nous ont marqué cette année 2016, de Spotlight à Ma vie de courgette, et de Mademoiselle à La vie aquatique.

Idées Cadeaux

L’Année du cinéma 2027 : les films à ne pas manquer de Benoit Forgeard

Pendant trois ans, le cinéaste Benoit Forgeard a imaginé pour le magazine Sofilm les synopsis des films à sortir dans dix ans. Ce livre réunit plus de 250 pitches, tous plus hilarants et absurdes les uns que les autres, dont de nombreux inédits, sous la forme d’un agenda des sorties ciné de l’année 2027. En attendant leur réalisation par les cinéastes du futur, ils sont ici illustrés par Matthieu Chiara, Rachel Deville, Helkarava et Philippe Katerine.

"Le cinéma Français, c’est de la merde !" par Distorsion

Ici, pas que du graaaaaaand cinéma. Pas que celui de Cannes. Ici on célébre le CINOCHE français, quel qu’il soit. Le fou, le grinçant, le brillant, le déviant, le choquant... Celui qui fait peur, qui fait marrer, celui qui fait chier les parents, celui qui marque au fer rouge, et celui qu’on ne voit pas. Pas seulement celui des paillettes et des statues en marbre. Ce cinéma, il existe bien, mais sous le tapis. Maintenant, il a son livre.