A l’occasion de la sortie de son dernier long-métrage, LA VENGERESSE , l’illustrateur américain et maître du cinéma d’animation indépendant Bill Plympton était en tournée en France. Nous l’avons rencontré à Nantes à l’issue d’une projection au Cinématographe.

Primé dans le monde entier et notamment aux Oscars et à Cannes, Bill Plympton a collaboré avec MTV en créant les Plymtoons et a dessiné pour Les célèbres Simpsons. Il compte également bon nombre de courts métrages (Eat, Surprise cinema, 25 façons d’arrêter de fumer, Nose Hair, Your face...) et pas moins de 6 longs métrages à son actif dont Hair high, Les mutants de l’espace ou Les amants électriques.

A 71 ans, toujours espiègle et provocateur, il dessine et anime comme il se rit de la vie, explore les tabous de la société et joue avec nos émotions. Nous avons choisi de lui consacrer une émission, une heure d’entretien ponctuée de matières sonores tirées de ses films pour rendre compte d’un cinéma crado, poétique, drôle, inventif, sexy et maîtrisé.

>> Le site de Bill Plympton : www.plymptoons.com

>> Le distributeur en France : www.eddistribution.com

LA VENGERESSE de Bill Plympton et Jim Lujan / 1h11 / sortie le 5 avril 2017 chez ED Distribution

Synopsis : Face de Mort, ancien catcheur et motard devenu sénateur, embauche quatre redoutables chasseurs de primes. Leur mission : retrouver la jeune Lana et récupérer le précieux et compromettant objet qu’elle lui a volé.

