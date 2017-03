LES VOYEUSES - samedi 4 mars à 13h

Ce mois-ci, l’actualité cinématographique nous ravie. Nous avons deux coups de coeur dans des genres très opposés, preuve de la grande pluralité qu’offre le cinéma français.

PARIS PIEDS NUS

De passage à Nantes pour l’avant-première de Paris pieds nus au cinéma Katorza, Fiona Gordon et Dominique Abel sont les invités des Voyeuses dans les studios de Jet FM.

Leur dernier long-métrage sortira le 8 mars et s’inscrit dans la continuité de leur filmographie : burlesque, comique et romantique, sensible et sociale, chorégraphié et truffé de gags inspirés de Pierre Etaix, de Jacques Tati ou du cinéma muet de Chaplin ou Keaton. Ils racontent l’écriture du film et des scènes burlesques, le casting, leur vision de Paris et de la vie. Ils parlent aussi de leur filmographie : L’Iceberg (2005), Rumba (2008), La Fée (2011).

Au sommaire donc : de l’amour, de la maladresse des humains, de la marginalité sociale, du tango et de la poésie.

GRAVE

Le 15 mars prochain sortira le premier film très alléchant de Julia Ducournau.

Nous avons rencontré Garance Marillier, l’actrice principale du film lors de l’avant-première proposée par l’Absurde séance. Elle évoque sa rencontre et sa relation avec la réalisatrice et son travail de comédienne.

ACTU

Si vous souhaitez rencontrer Abel et Gordon, découvrir Grave et bien d’autres propositions, rendez-vous aux Reflets du Cinéma Francophone de Mayenne, festival départemental qui se tiendra du 10 au 21 mars.