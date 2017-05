LES VOYEUSES - samedi 6 et 13 mai à 13h

Les Voyeuses ont rencontré Yolande Moreau, à l’occasion de sa venue à Nantes au Katorza pour présenter son dernier film en tant qu’actrice, De toutes mes forces de Chad Chenouga sorti le 3 mai en salles.

Une heure pour revenir sur la carrière et le travail de cette actrice et réalisatrice, que nous aimons tout particulièrement : atypique, aux choix audacieux, "culottés", drôles, sensibles, poétiques et engagés.