Les Voyeuses, samedi 2 et 9 décembre à 13h

En août dernier, Les Voyeuses sont allées sur le tournage du 8ème long-métrage du duo grolandais Gustave Kervern et Benoît Delépine ("Louise Michel", "Ste Amour", "Le grand soir", "Mammuth"). "I feel good" se déroule au coeur du plus grand village Emmaüs de France, à Pau. Il met en scène Jean Dujardin et Yolande Moreau. En attendant la date de sortie du film encore inconnue, nous vous offrons, en exclusivité, une balade sonore sur le tournage, à la rencontre des réalisateurs, des comédiens et de la folie douce d’une communauté de cinéma dans une communauté de compagnons.

