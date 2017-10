Les Voyeuses - samedi 7 octobre à 13h

C’est la rentrée des Voyeuses ! C’est parti pour une nouvelle saison riche de rencontres et de découvertes cinématographiques.

Pour cette première, nous revenons sur le festival SoFilm Summercamp et en profitons pour consacrer cette émission à Benoit Forgeard.

Cinéaste (Gaz de France, 2016), chroniqueur cinéma, comédien, conférencier du futur, Benoît Forgeard est un artiste polyvalent qui manie aussi bien le verbe que l’humour.

Nous l’avons rencontré lors du dernier SoFilm Summercamp Festival à Nantes où nous n’avons pas perdu une miette de sa conférence-performance sur la concurrence du cinéma extraterrestre.

Retour sur notre rencontre avec un cinéaste doublement curieux et prolifique, et sur son dernier film en tant qu’acteur, Bonheur académie de Alain Della Negra et Kaori Kinoshita sortie le 28 juin dernier.

Pour en savoir plus sur Benoit Forgeard, rendez-vous sur son blog : http://youforgeard.com/