UN ENORME BRAVO A RADIO CAMELEON qui reçoit le 2ème Prix Infirmier en Psychiatrie 2017

Radio Caméléon est une médiation thérapeutique du Centre d’Accueil Thérapeutique à temps Partiel de Psychiatrie 1 du CHU de Nantes. Elle effectue ses premiers pas en 2011 et se développe en 2014 en rejoignant une radio associative locale de notre secteur Jet FM et l’atelier du SONOLAB.

Tous les jeudis de 14h30 à 16h00, le groupe vient préparer son émission dans les locaux de Jet. Et c’est 3 à 4 émissions qui voient le jour, chaque saison radiophoniques.

Habib (usager du CATTP) : "Radio Caméléon est un outil de soins et d’informations (...) au service du développement personnel des patients et du changement des représentations sur la maladie mentale."

Cette année l’équipe de Radio Caméléon a participé à un concours de création sonore pour lutter contre les préjugés sur le handicap psychique. C’est donc dans le cadre du festival "Sans œillère on s’entend mieux" que le groupe a réalisé une parodie d’une célèbre émission télévisée qui a été intitulée "Qui veut gagner des cachetons ?".

Arrivant à la 3ème place du concours, radio Caméléon a souhaité poursuivre l’aventure en présentant cette création sonore au Prix Infirmier en Psychiatrie 2017 afin d’illustrer cette médiation thérapeutique radiophonique qui est réalisée depuis 6 ans.

Le Prix Infirmier en Psychiatrie initié par la revue Santé mentale et soutenu par les laboratoires Otsuka et Lundbeck, récompense, encourage et soutient chaque année des projets, des démarches et des travaux de recherche originaux réalisés par les équipes infirmières, destinés à améliorer la qualité de vie et /ou la qualité des soins des patients souffrant de psychose, en leur offrant un soutien financier et une visibilité médiatique.

Et c’est avec une grande fierté, qu’une partie de l’équipe de radio Caméléon se rendra le 29 Novembre 2017 à Lyon pour recevoir le 2ème prix !

Toute l’équipe de Jet félicite vivement tout le groupe Radio Caméléon !

Ecoutez ci-dessus, en cliquant sur la barre rose, cette parodie très drôle "Qui veut gagner des Cachetons".