SONOLAB, le 11 juillet 2018 à 12h - rediff le 15 à 11h

Radio Caméléon est un outil de soins et d’information du CHU de Nantes.

Radio Caméléon est au service du développement personnel des patients et du changement des représentations sur la maladie mentale.

Cet atelier radio est à l’initiative de Karine et Manu infirmiers au CATTP, le Centre d’Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel, Les Salorges de Nantes et animé par des patients.

Pour cette dernière émission de la saison, l’équipe de Radio Caméléon a choisi d’aborder la question du sport de Haut Niveau et du sport santé.

Invités et intervenants dans l’émission :

- Maxime CHIRON : Entraineur adjoint du Nantes Basket Hermine

- Brian PAMBA : Joueur du Nantes Basket Hermine saison 2017-2018

- Guy BILLOIR : Animateur basket santé et responsable de la commission "Basket santé" au Nantes Basket Hermine

- Thierry BOUE : Vice-président de la ligue FFME des Pays de la Loire et responsable du projet "Escalade santé"

- Sébastien et Thierry : patients du CATTP intervenant dans l’émission en tant que participants au sport santé

Cette émission a été préparée et animée par Johanna, Tatiana, Denis et Fabrice et accompagnée par Karine et Séverine.

Merci à toute l’équipe de Radio Caméléon ! On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison ...