Rockabilly, une émission de Mathias Gaudin, vendredi 27 octobre vers 13h

Le solo en guitare

Le solo : l’expression d’un moment privilégié entre le musicien et l’instrument. Cela commence ! Il n’y a plus rien autour, une bulle se forme et la relation intime rapidement s’intensifie. Plus rien ne pourrait stopper se moment d’harmonie parfait, les visages se tendent, les corps se déforment, le temps semblent s’arrêter, le monde autour retient son souffle. Les deux acteurs ferment les yeux, ils ne forment plus qu’un, cela en devient même gênant, un comique du dimanche beugle une bière à la main « prenez une chambre ! » mais personne ne l’entend, ou tout le monde s’en fout. Les notes se cognent une à une, se bousculent aux portillons des oreilles d’un public affamé et conquit par une musique nouvelle, par un artiste qui créé et vit devant eux, une chose qui semble si naturel et sans artifice, une chose irréfléchie, un pauvre homme perdu vivant une passion dévorante. Un bond géant et un dernier accord vienne mettre fin à ce moment, il atterrit, le public hurle. Lui semble complètement perdu. Il a mal partout, ne sait plus où il se trouve, désapé et décoiffé, il a l’impression d’avoir rêvé.