le 23/12 Solstice d’hiver chez Mon oncle

Pour cette édition, le public a chanté "Petit garçon" consacrant ainsi un rituel de Noël chansonnier. Et puis on a trouvé les titres de chansons d’amour avec quelques mots pour indices. la revue de presse a fait la part belle à H.F. Thiefaine qui fête ses 40 ans de chanson, mais aussi à Elie Guillou...bien plus jeune et néanmoins talentueux avec son parcours sensible au Kurdistan. Et puis Hervé à chanté Ben Mazué : La femme idéale et Maud s’est offert un Joyeux Noël dans la vision de Barbara. Enfin, le cercle critique a dressé une orielle attentive et charmée par les voix et les inventions de Bonbon vaudou, un duo qui rejoint le fort mouvement des formations influencées par la musique réunionnaise, mais pas que...

Liste des chansons :

Petit garçon de Greame Allwright par la salle ;

La ruelle des morts par H.F. Thiéfaine

La frontière par Elie Guillou

La femme idéale par Hervé

Joyeux Noël par Maud

L’amour Ikéa par Bonbon vaudou

Face aux appartements par Bonbon vaudou

Le tour du monde en vélo d’appartement par Bonbon vaudou