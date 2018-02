Capsules de rétention, témoignages de bénévoles de la Cimade.

Une programmation en partenariat avec La FAL Ligue de l’enseignement 44





Et le soutien de la DILCRAH







Les capsules de rétention ce sont des témoignages de bénévoles de La Cimade en forme de court-métrages sonores.

Un partenariat La Cimade , le magazine en ligne Terri(s)toires et la radio Jet fm .

Créée en 1939, La Cimade , association de solidarité, agit pour la défense des réfugiés et des migrants jusque dans les lieux d’enfermement.

Face à une législation toujours plus complexe et restrictive, elle apporte son expérience et ses conseils aux étrangers afin qu’ils puissent exercer leurs droits.

Régulièrement, des militants des Pays de la Loire et de Bretagne vont à la rencontre de ces personnes enfermées au centre de rétention administrative (CRA) de Rennes pour le seul fait d’être en situation irrégulière sur le sol français.

Les bénévoles nantais de La Cimade relatent leurs rencontres dans des textes personnels et sans concession. Ils traduisent en mots cette réalité méconnue des antichambres de l’expulsion.

Deux médias basés dans l’agglomération nantaise – Jet fm, radio associative et militante, et Terri(s)toires , magazine en ligne sur les initiatives citoyennes – ont souhaité s’associer à cette initiative pour diffuser ces témoignages sous forme de feuilleton.

Ainsi sont nées les « Capsules de rétention » de la Cimade , instantanés de ces rencontres et échanges au CRA de Rennes, mélanges d’impressions et d’émotions couchées sur le papier et lues au micro par les bénévoles eux-mêmes.

> Programme de diffusion :

* Lundi 5 mars : témoignage de Julie - durée : 10’36

* Mardi 6 mars : témoignage de Claire - durée : 8’38

* Mercredi 7 mars : témoignage de Régine - durée : 8’48

* Jeudi 8 mars : témoignage de Cyrille - durée : 7’52

* Vendredi 9 mars : témoignage de Julie - durée : 15’19