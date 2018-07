Chronique Animaliste – CNPA - Changeons notre rapport aux animaux non humains (diffusé le 29/05/2018)

Le spécisme est une discrimination basée sur l’appartenance à une espèce. On est spéciste si on privilégie les intérêts des humains aux intérêts des autres animaux. Le spécisme c’est aussi considérer que la souffrance d’un chien ou d’un chat importe plus que la souffrance d’une poule ou d’une vache.

Nous ne demandons pas l’égalité des droits. Il serait bien évidemment ridicule d’accorder le droit de vote aux poules, comme on l’entend souvent. Ce que les antispécistes réclament c’est que nous ayons les mêmes droits lorsque nous avons les mêmes intérêts. Par exemple, nous avons tous un intérêt à vivre, à être libre et à ne pas souffrir inutilement, ce sont ces droits fondamentaux que nous demandons pour les animaux.

Les antispécistes estiment que nous avons une obligation morale uniquement envers les êtres sentients. La sentience désigne la capacité à éprouver des sensations et émotions diverses et variées telles que la douleur, le plaisir, la peur, la tristesse, la joie ou encore l’empathie. Il est de notre devoir de repenser notre rapport aux animaux et d’entamer une transformation radicale de la société pour apprendre à vivre avec eux et non pas grâce à eux.

Nous pouvons tous agir en ce sens en changeant notre mode de consommation et en refusant de participer à cette exploitation animale que l’on sait dorénavant injuste et inutile.